Зеленский поддержал предложение об отказе от ударов по энергообъектам

«Президент Трамп также обсудил [с президентом Зеленским] украинскую энергетику и атомные станции. Он отметил, что США с их опытом в электроэнергетике могли бы помочь Украине в управлении этими станциями. Если бы эти станции были в американской собственности, это стало бы для них лучшей защитой» — заявила Левитт.