19 марта Ura.ru Политика

Слуцкий прокомментировал важное решение Путина по Украине

Россия согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, в то время как Киев уже неоднократно нарушал подобные договоренности, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Москва строго следует взятым на себя обязательствам.