Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин сразу после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом приказал военным прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и не отменял этот приказ даже после провокаций ВСУ в станице Кавказская. В то же время Владимир Зеленский, по его словам, «цинично воспользовался» односторонним перемирием, чтобы продолжить наносить удары.