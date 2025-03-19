Россия выполнила свое обещание, согласившись на предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на Украине, однако Киев неоднократно нарушал свои обязательства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Не будут ли слова укрофюрера расходиться с делами — большой вопрос. Россия слово держит, Украина же не раз его нарушала. И здесь важна роль Вашингтона в контроле за киевским режимом», — пояснил Слуцкий.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин сразу после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом приказал военным прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и не отменял этот приказ даже после провокаций ВСУ в станице Кавказская. В то же время Владимир Зеленский, по его словам, «цинично воспользовался» односторонним перемирием, чтобы продолжить наносить удары.
Ранее Путин поддержал предложение Трампа о введении 30-дневного перемирия, предполагающего отказ от ударов по энергетическим объектам как со стороны российских Вооруженных сил, так и со стороны Украины.