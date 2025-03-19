Рубио: история XXI века будет разворачиваться вокруг отношений США и Китая

Глава американского внешнеполитического ведомства заявил о недопустимости развития событий, при которых Вашингтон окажется зависим от Пекина. «Нам нужно с ним [Китаем] взаимодействовать, было бы безответственно этого не делать, однако мы также не хотим жить в мире, в котором мы зависим от Китая», — сказал Рубио.