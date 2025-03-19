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Рубио: история XXI века будет разворачиваться вокруг отношений США и Китая

Глава американского внешнеполитического ведомства заявил о недопустимости развития событий, при которых Вашингтон окажется зависим от Пекина.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Взаимоотношения Соединенных Штатов и Китая будут тем фактором, вокруг которого развернется история всего XXI века. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио.

«Полагаю, история XXI века развернется вокруг того, что будет происходить между США и Китаем», — сказал он в интервью Salem News Channel.

Глава американского внешнеполитического ведомства заявил о недопустимости развития событий, при которых Вашингтон окажется зависим от Пекина. «Нам нужно с ним [Китаем] взаимодействовать, было бы безответственно этого не делать, однако мы также не хотим жить в мире, в котором мы зависим от Китая», — сказал Рубио.