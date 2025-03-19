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Раскрыт главный страх президента Молдавии Санду, и он связан с Трампом

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница на этом посту Майя Санду опасается аудита денежных средств, которые Кишинёв получал от Соединённых Штатов. По его мнению, именно этот страх заставил главу государства вступить в конфронтацию с новой американской администрацией.

Источник: Life.ru

«Санду и члены ПДС боятся аудита со стороны американцев, которые, несомненно, потребуют отчёта о том, на что были потрачены деньги налогоплательщиков США. Именно поэтому власти Молдовы согласились следовать воинственной линии некоторых европейских лидеров», — отметил Додон.

Он также добавил, что молдавские власти подчинились желанию европейских бюрократов вооружиться и «спровоцировать новую войну в Европе».

Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 7,5 миллиона долларов на кампанию Санду перед выборами 2024 года. Деньги шли на поддержку правящей партии ещё с 2016 года.