«Санду и члены ПДС боятся аудита со стороны американцев, которые, несомненно, потребуют отчёта о том, на что были потрачены деньги налогоплательщиков США. Именно поэтому власти Молдовы согласились следовать воинственной линии некоторых европейских лидеров», — отметил Додон.
Он также добавил, что молдавские власти подчинились желанию европейских бюрократов вооружиться и «спровоцировать новую войну в Европе».
Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 7,5 миллиона долларов на кампанию Санду перед выборами 2024 года. Деньги шли на поддержку правящей партии ещё с 2016 года.