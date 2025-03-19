Раскрыт главный страх президента Молдавии Санду, и он связан с Трампом

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница на этом посту Майя Санду опасается аудита денежных средств, которые Кишинёв получал от Соединённых Штатов. По его мнению, именно этот страх заставил главу государства вступить в конфронтацию с новой американской администрацией.