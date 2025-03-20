Шойгу: конституция Украины мешает ей двигаться к мирным договоренностям

«Какие трудности есть у Украины. У Украины главная трудность — это конституция. У них в конституции запрещены какие-либо переговоры по поводу изменения территориальной целостности», — констатировал Шойгу в беседе с журналистами.
В качестве еще одной проблемы он назвал «легитимность власти» на Украине, поскольку требуется определить, с кем можно вести переговоры. Секретарь СБ РФ также напомнил о существовании «запрета Владимира Зеленского самому себе вести переговоры».
По словам Шойгу, для достижения договоренностей предстоит решать все эти проблемы.