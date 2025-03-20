Новости СВО. Завершение операции в Курской области, окружение ВСУ в Торецке, переговоры Трампа и Зеленского, 20 марта

Президент США Дональд Трамп час общался с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трамп рассказал в своих социальных сетях, что разговор был посвящён сближению позиций России и Украины. При этом он отметил, что беседа с главарём киевского режима основывалась на ранее прошедших переговорах с Владимиром Путиным. Известно, что Трамп и Зеленский говорили о мирных инициативах, атомных станциях и энергетике. По информации Bloomberg, украинский глава согласился поддержать мораторий на удары по энергетическим объектам на территории России. Не обошлось без традиционной для Зеленского церемонии выпрашивания. На этот раз от Трампа он хотел получить ракеты к ЗРК Patriot. Президент США предложил другой способ защиты как минимум энергетических объектов. Их надо передать Вашингтону.