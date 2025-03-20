Орбан: Европа развалится, если не заменить в Брюсселе либералов

По его мнению, нужно провести «чистки» по подобию тех, что происходят в Соединённых Штатах.
Орбан заметил, что в Брюсселе расположились и правят «прогрессивные».
«Если мы этого не изменим, Европа скоро развалится на наших глазах. Я убеждён, что брюссельская либеральная элита не может остаться на месте. Европе нужно новое патриотическое руководство», — процитировало его РИА Новости.
Он призвал восстановить Европу наций и вернуть права, которые «незаконно отняли у народов ЕС в последние годы».
Ранее парламент Венгрии принял законопроект о запрете проведения ЛГБТ-парадов* в стране.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.