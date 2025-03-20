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Орбан: Европа развалится, если не заменить в Брюсселе либералов

Европа развалится на глазах, если не заменить стоящих у власти в Брюсселе либералов на представителей патриотических правительств. Такое мнение выразил премьер Венгрии Виктор Орбан на церемонии вручения премии Яноша Хуньяди вице-премьеру Италии, лидеру партии «Лига» Маттео Сальвини за защиту Европы от нелегальной миграции.

Источник: Reuters

По его мнению, нужно провести «чистки» по подобию тех, что происходят в Соединённых Штатах.

Орбан заметил, что в Брюсселе расположились и правят «прогрессивные».

«Если мы этого не изменим, Европа скоро развалится на наших глазах. Я убеждён, что брюссельская либеральная элита не может остаться на месте. Европе нужно новое патриотическое руководство», — процитировало его РИА Новости.

Он призвал восстановить Европу наций и вернуть права, которые «незаконно отняли у народов ЕС в последние годы».

Ранее парламент Венгрии принял законопроект о запрете проведения ЛГБТ-парадов* в стране.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.