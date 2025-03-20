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Коротко о европейской «дипломатии»: Каллас хочет дать ВСУ ещё 2 миллиона снарядов

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложит европейским лидерам поставить Украине два миллиона боеприпасов крупного калибра. Это произойдёт на предстоящем саммите 20 марта, сообщает Reuters со ссылкой на письмо дипломата.

Источник: Life.ru

«Я собираюсь представить это предложение европейским лидерам завтра на заседании Европейского совета», — приводит агентство выдержку из документа.

По её словам, боеприпасы, общая стоимость которых составляет 5 миллиардов евро, доступны на рынке и смогут быть доставлены уже в 2025 году.

А ранее Каллас заявила о проблемах с выделением нового транша Украине в размере €40 млрд из-за раскола в Евросоюзе. В связи с этим она решила собрать «коалицию» из друзей Киева, которые хотят влить в ВСУ ещё денег.