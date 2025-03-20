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Шойгу рассказал, почему Украина еще не подписала мирное соглашение

На Украине сейчас существуют несколько факторов, которые серьезно затрудняют процесс достижения мира. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Шойгу поднял вопрос о легитимности Зеленского.

На Украине сейчас существуют несколько факторов, которые серьезно затрудняют процесс достижения мира. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Ситуация осложняется рядом трудностей: украинская конституция запрещает любые изменения в территориальном устройстве страны, также имеется запрет на переговоры с Россией. Кроме того, остается открытым вопрос легитимности Зеленского — непонятно, с кем именно вести диалог», — сказал Шойгу в беседе с журналистами.

Ранее в Кремле подчеркивали, что Россия нацелена на заключение долгосрочного мирного соглашения по Украине, которое будет учитывать интересы и обеспокоенности российской стороны. При этом представители РФ неоднократно заявляли, что Москва готова к переговорам, однако сохранение и защита национальных интересов России являются приоритетными условиями.

Украина не станет принимать участие в переговорах между делегациями США и России, которые встретятся в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии, сообщил ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. По словам Подоляка, нужно дождаться итогов телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Зеленским.