Шойгу рассказал, почему Украина еще не подписала мирное соглашение

«Ситуация осложняется рядом трудностей: украинская конституция запрещает любые изменения в территориальном устройстве страны, также имеется запрет на переговоры с Россией. Кроме того, остается открытым вопрос легитимности Зеленского — непонятно, с кем именно вести диалог», — сказал Шойгу в беседе с журналистами.