«Спасибо России, я дома!» Борт с освобождёнными из плена военными ВС РФ сел в Москве

«Радость. Гордость за страну. Спасибо России, что не забывают своих воинов. Я дома», — заявил газете «Известия» военный с позывным Скобарь.
Другой боец с позывным Люцифер рассказал, что провёл в плену более года. Он признался, что не сразу смог поверить в скорое освобождение. По словам ещё одного военного, условия содержания в плену были ужасными.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин анонсировал обмен пленными по формуле 175 на 175 18 марта, а уже на следующий день Москва и Киев провели процедуру. Освобождённые российские военные пройдут медобследование и лечение.