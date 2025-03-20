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Шойгу рассказал о трудностях переговорного процесса по Украине

В частности, трудности в достижении мира создает запрет на переговоры с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что на Украине в настоящее время существует несколько факторов, затрудняющих процесс мирного урегулирования.

По мнению Шойгу, сейчас на Украине наблюдаются сразу несколько проблем: конституция, которая запрещает любые изменения в территориальном устройстве, запрет на ведение переговоров с Россией и неопределенность в вопросе легитимности Владимира Зеленского.

Эти обстоятельства, по его словам, создают значительные препятствия для достижения мирного соглашения.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что президент США Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти на Украине, если тот не согласится на мирное урегулирование конфликта.