Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что на Украине в настоящее время существует несколько факторов, затрудняющих процесс мирного урегулирования.
По мнению Шойгу, сейчас на Украине наблюдаются сразу несколько проблем: конституция, которая запрещает любые изменения в территориальном устройстве, запрет на ведение переговоров с Россией и неопределенность в вопросе легитимности Владимира Зеленского.
Эти обстоятельства, по его словам, создают значительные препятствия для достижения мирного соглашения.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что президент США Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти на Украине, если тот не согласится на мирное урегулирование конфликта.