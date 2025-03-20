«Главная трудность — конституция Украины»: Шойгу объяснил, что мешает Киеву начать переговоры с Москвой

Кроме того, секретарь СБ подчеркнул важность вопроса легитимности власти в Киеве, поскольку сейчас трудно определить, с кем нужно вести переговоры. Дополнительно он напомнил о существовании запрета, которым Владимир Зеленский сам себе запретил общаться с Москвой.