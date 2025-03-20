Несколько тысяч человек протестуют против политики президента Аргентины

Ранее 12 марта в центре Буэнос-Айреса у здания Конгресса состоялась демонстрация в защиту прав пенсионеров. Митинг собрал не только пенсионеров, но и футбольных фанатов, пришедших выразить свою поддержку. Изначально акция проходила спокойно, однако вскоре ситуация обострилась и перешла в стадию беспорядков. Силы правопорядка для разгона толпы применили слезоточивый газ и водометы. Протестующие, в свою очередь, начали строить баррикады, был подожжен автомобиль полиции и несколько мусорных контейнеров.