Гуцул раскрыла, почему власти Молдавии открыли против нее уголовное дело

«Но за два года мы очень много сделали и делаем. Да, мне, конечно, приходится с раннего утра и до позднего вечера работать, где-то по телефону, где-то поеду (на место — ред.). И я на сегодняшний день могу сказать с полной ответственностью, что у меня хорошая команда, у меня действительно каждый начальник управления на своем месте, он разбирается в своей работе. У нас работа настолько слажена, что даже эти суды и попытка властей меня ограничить от работы не помогают им», — пояснила Гуцул.