Шойгу рассказал о «главной трудности Украины» в процессе урегулирования конфликта

Он добавил, что у Украины немало камней преткновения в этом вопросе. Помимо Конституции страны, Киев должен сменить и главу государства. Эти проблемы нужно решить в скором времени. Достигнуть договоренностей иначе — невозможно. Кроме того, бывший комик Владимир Зеленский наложил запрет самому себе на ведение переговоров.