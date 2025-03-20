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Шойгу рассказал о «главной трудности Украины» в процессе урегулирования конфликта

Секретарь Совбеза РФ Шойгу: Конституция Украины мешает ей двигаться к миру.

Источник: Комсомольская правда

В тексте украинской Конституции четко прописаны все запреты. Одним из них является изменение территориальной целостности. Это мешает Киеву двигаться к мирным договоренностям, заявил в ходе общения с журналистами секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он добавил, что у Украины немало камней преткновения в этом вопросе. Помимо Конституции страны, Киев должен сменить и главу государства. Эти проблемы нужно решить в скором времени. Достигнуть договоренностей иначе — невозможно. Кроме того, бывший комик Владимир Зеленский наложил запрет самому себе на ведение переговоров.

«У Украины главная трудность — конституция. У них в конституции запрещены какие-либо переговоры по поводу изменения территориальной целостности», — констатировал Сергей Шойгу.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал нелегитимность полномочий Зеленского. Они не могут вести переговоры и что-либо подписывать.