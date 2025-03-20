Захарова рассказала, каким должен быть мир с Украиной и что для него нужно

«Нужно реальное решение проблем, их первопричин, нужна работа с истоками кризиса. Мирное урегулирование [на Украине] должно быть всеобъемлющим, оно должно быть долгосрочным, оно должно опираться на разрешение первопричин этого конфликта и, конечно, всё это должно быть отражено в прекращении милитаризации террористического киевского режима», — сказала Захарова.