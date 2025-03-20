Захарова рассказала, каким должен быть мир с Украиной и что для него нужно

Дипломат подчеркнула, что мирное урегулирование украинского конфликта должно быть не временным, а окончательным. По её словам, перемирие «на полутонах» станет причиной не только коллапса самой Незалежной, но ещё и колоссальных проблем в Европе.
«Нужно реальное решение проблем, их первопричин, нужна работа с истоками кризиса. Мирное урегулирование [на Украине] должно быть всеобъемлющим, оно должно быть долгосрочным, оно должно опираться на разрешение первопричин этого конфликта и, конечно, всё это должно быть отражено в прекращении милитаризации террористического киевского режима», — сказала Захарова.
Представитель МИД также напомнила о договорённости Москвы и Вашингтона о временном прекращении ударов по энергетическим объектам между РФ и Украиной. Дипломат отметила, что именно киевский режим начал наносить прицельные удары не просто по энергообъектам, а по ядерным объектам, что, по её словам, было его «маниакальной задачей».
Напомним, накануне президент России Владимир побеседовал с главой США Дональдом Трампом по телефону, их разговор длился почти два с половиной часа. В процессе главы государств договорились о совместных усилиях по нормализации двусторонних отношений. Обсуждался и украинский конфликт. В Кремле подчеркнули, что Путин донёс до американского коллеги все нюансы предлагаемого 30-дневного перемирия.