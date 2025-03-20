Гагаузия отметит 80-летие Победы, несмотря на препятствия, заявила Гуцул

К сожалению, мы сталкиваемся постоянно с препятствиями по отношению к этому празднику, потому что мы знаем, что некоторые деятели от ПДС (правящей партии «Действие и солидарность» — ред.), вернее они все, выступают за то, чтобы День Победы стал Днем Европы и всячески также пытаются нас в этом и ущемить, и заставить нас как-то переписать нашу историю, забыть ее. Благо нам полномочия Гагаузской автономии позволяют, и мы 2025 год объявили годом, посвященным 80-летию Великой Победы.