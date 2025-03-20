КИШИНЕВ, 20 мар — РИА Новости. Гагаузская автономия Молдавии масштабно отметит 80-летие Великой Победы, несмотря на препятствия со стороны Кишинева, заявила глава региона Евгения Гуцул.
Гуцул 22 января сообщила о том, что исполнительный комитет (правительство) Гагаузской автономии Молдавии принял решение объявить 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ заявил, что это решение исполкома Гагаузии будет тщательно изучено на предмет соответствия правовым нормам.
К сожалению, мы сталкиваемся постоянно с препятствиями по отношению к этому празднику, потому что мы знаем, что некоторые деятели от ПДС (правящей партии «Действие и солидарность» — ред.), вернее они все, выступают за то, чтобы День Победы стал Днем Европы и всячески также пытаются нас в этом и ущемить, и заставить нас как-то переписать нашу историю, забыть ее. Благо нам полномочия Гагаузской автономии позволяют, и мы 2025 год объявили годом, посвященным 80-летию Великой Победы.
По ее словам, исполнительный комитет утвердил программу всех мероприятий на этот год. «Конечно, мы планируем на 9 мая в честь Дня Победы организовать очень большой марш, а также концерт… Мы будем также организовывать экскурсии. Может? за границу, в Российскую Федерацию, а также нашим детям будут организованы экскурсии на Шерпенский плацдарм. То есть готовится очень масштабная программа», — отметила Гуцул.
Глава Гагаузии напомнила, что еще с осени прошлого года в разных городах региона демонстрируется выставка фотографий и документов «Сила Слабых. Женское лицо Великой войны», которую подготовил Национальный Координационный комитет «Победа». «Алексей Петрович (глава комитета “Победа” — ред.) приезжает в лицеи, гимназии, в университете Комрата он был, и рассказывает про женщин-героев Великой Отечественной войны, которые воевали против фашизма. В этом году эта программа также будет продолжена во всех учебных заведениях. В детских садах, школах будут проводиться и проводятся открытые уроки», — пояснила она.
После прихода к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.