Глава Минэнерго США подтвердил притязания Трампа на энергообъекты Украины

Кроме того, Райт отметил, что в случае реализации данного плана, Вашингтону не потребуется отправка американских военных на Украину. По его словам, такое управление будет осуществляться без прямого военного присутствия, что может снизить риски и способствовать стабилизации ситуации на месте.