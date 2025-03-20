Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минэнерго США подтвердил притязания Трампа на энергообъекты Украины

США готовы взять под свое управление атомные электростанции на Украине, если это поможет урегулировать конфликт в регионе. Об этом сообщил глава американского Министерства энергетики Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

США готовы помочь Киеву в управлении АЭС.

США готовы взять под свое управление атомные электростанции на Украине, если это поможет урегулировать конфликт в регионе. Об этом сообщил глава американского Министерства энергетики Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

«У нас в США огромный технический опыт для управления этими станциями если для достижения этой цели (урегулирования конфликта на Украине — прим. URA.RU) будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями на Украине — никаких проблем. Мы можем это делать», — сказал Крис Райт.

Кроме того, Райт отметил, что в случае реализации данного плана, Вашингтону не потребуется отправка американских военных на Украину. По его словам, такое управление будет осуществляться без прямого военного присутствия, что может снизить риски и способствовать стабилизации ситуации на месте.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 19 марта с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вашингтона поддержать Киев в управлении электроэнергетической отраслью и атомными электростанциями. Он отметил, что передача Украиной энергетических объектов под управление Америки станет надежным способом защиты, передает «Царьград».