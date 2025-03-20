Глава Минэнерго США подтвердил притязания Трампа на энергообъекты Украины

США готовы помочь Киеву в управлении АЭС.
США готовы взять под свое управление атомные электростанции на Украине, если это поможет урегулировать конфликт в регионе. Об этом сообщил глава американского Министерства энергетики Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.
«У нас в США огромный технический опыт для управления этими станциями если для достижения этой цели (урегулирования конфликта на Украине — прим. URA.RU) будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями на Украине — никаких проблем. Мы можем это делать», — сказал Крис Райт.
Кроме того, Райт отметил, что в случае реализации данного плана, Вашингтону не потребуется отправка американских военных на Украину. По его словам, такое управление будет осуществляться без прямого военного присутствия, что может снизить риски и способствовать стабилизации ситуации на месте.
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 19 марта с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вашингтона поддержать Киев в управлении электроэнергетической отраслью и атомными электростанциями. Он отметил, что передача Украиной энергетических объектов под управление Америки станет надежным способом защиты, передает «Царьград».