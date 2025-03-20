Орбан: Венгрия выступит на саммите ЕС против ускоренного приема Украины

Венгрия намерена выступить против ускоренного вступления Украины в Европейский Союз на саммите, который пройдет в Брюсселе 20−21 марта. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи лидеров партий, входящих в фракцию «Патриоты Европы» в Европарламенте.
Орбан отметил, что за последние три года конфликт на Украине обошелся Венгрии в 2,5 миллиона форинтов (примерно €6,25 тыс.) на каждую семью. Он подчеркнул, что если Украина вступит в ЕС в ближайшее время, то в первый год это приведет к дополнительным расходам в размере 500 тысяч форинтов (€1,25 тыс.) на каждую семью.
Премьер-министр заявил, что Венгрия не готова принимать такой риск и будет придерживаться своей позиции.
Ранее Орбан также заявлял, что Венгрия против поспешного приема Украины в ЕС. Он подчеркнул, что Брюссель готов принять Киев в сообщество и требует от него продолжать военные действия. По словам Орбана, лидеры ЕС хотят колонизировать Украину.