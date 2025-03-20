Орбан: Венгрия выступит на саммите ЕС против ускоренного приема Украины

Орбан отметил, что за последние три года конфликт на Украине обошелся Венгрии в 2,5 миллиона форинтов (примерно €6,25 тыс.) на каждую семью. Он подчеркнул, что если Украина вступит в ЕС в ближайшее время, то в первый год это приведет к дополнительным расходам в размере 500 тысяч форинтов (€1,25 тыс.) на каждую семью.