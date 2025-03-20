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Рубио: История XXI века развернётся вокруг отношений США и Китая

История текущего столетия будет определяться тем, как сложатся отношения между Америкой и Поднебесной. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио в интервью Salem News Channel.

Источник: Life.ru

«Полагаю, история XXI века развернется вокруг того, что будет происходить между США и Китаем», — произнёс дипломат.

Госсекретарь подчеркнул, что Штаты не должны оказаться в ситуации, когда страна стала бы зависеть от КНР. По его мнению, взаимодействие двух держав должно иметь место, но мир, в котором Вашингтон полагается на Пекин, неприемлем.

Ранее сообщалось, что США и Китай обсуждают возможность встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа в июне. Такая дата выбрана неспроста, так как 14 и 15 июня главы двух держав праздную дни рождения.