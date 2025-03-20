Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США, сообщило AP

«Канада ведет переговоры с Евросоюзом о присоединении к усилиям ЕС по устранению зависимости от Соединенных Штатов в сфере безопасности с фокусом на закупку в Европе большего количества оборонного снаряжения, включая истребители», — говорится в публикации.
По данным издания, новый премьер-министр Канады Марк Карни поручил министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть закупку американских истребителей F-35, чтобы выяснить наличие у Оттавы других вариантов «с учетом меняющейся обстановки».
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон устал обеспечивать безопасность Канады, которая почти ничего не платит за оборону. Трамп добавил, что в случае присоединения Канады к США Вашингтон бы взял на себя заботу о ее безопасности.