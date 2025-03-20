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Нетаньяху подарил пейджер сенатору США

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил сенатору США Джону Феттерману (демократ от штата Пенсильвания) серебряный пейджер в память об израильской операции против ливанского движения «Хезболлах», сообщает канцелярия Нетаньяху.

Источник: © РИА Новости

Как отмечает канцелярия, Феттерман с супругой Жизель встретились в среду с Нетаньяху и его женой Сарой в Иерусалиме.

«Премьер-министр подарил сенатору Феттерману серебряный пейджер, (идея создания которого — ред.) навеяна операцией “Пейджер”, изменившей ход войны в Ливане», — говорится в сообщении на сайте правительства Израиля.

В феврале Нетаньяху привез в подарок президенту США Дональду Трампу золотой пейджер как напоминание об операции против движения ливанских шиитов «Хезболлах».

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года произошла детонация средств связи «Хезболлах», включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч были ранены. Подрыв тайно заминированных устройств стал прелюдией к полномасштабной военной операции Израиля против «Хезболлах».