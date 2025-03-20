Нетаньяху подарил пейджер сенатору США

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года произошла детонация средств связи «Хезболлах», включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч были ранены. Подрыв тайно заминированных устройств стал прелюдией к полномасштабной военной операции Израиля против «Хезболлах».