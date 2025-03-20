Нетаньяху подарил пейджер сенатору США

Как отмечает канцелярия, Феттерман с супругой Жизель встретились в среду с Нетаньяху и его женой Сарой в Иерусалиме.
«Премьер-министр подарил сенатору Феттерману серебряный пейджер, (идея создания которого — ред.) навеяна операцией “Пейджер”, изменившей ход войны в Ливане», — говорится в сообщении на сайте правительства Израиля.
В феврале Нетаньяху привез в подарок президенту США Дональду Трампу золотой пейджер как напоминание об операции против движения ливанских шиитов «Хезболлах».
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года произошла детонация средств связи «Хезболлах», включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч были ранены. Подрыв тайно заминированных устройств стал прелюдией к полномасштабной военной операции Израиля против «Хезболлах».