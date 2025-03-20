Происки тайного инвестора: Эксперты разгадали причину обрушения индекса Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа

Вечером 18 марта индекс Мосбиржи два раза за короткое время уходил вниз более чем на 1%. Затем курс быстро вернулся на прежний уровень. Первое падение до 3227,47 пункта случилось в 18:17 по Москве, второе — в 19:45, сразу после завершения разговора Путина и Трампа. В это время индекс снизился до 3234,57 пункта.