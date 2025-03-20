Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Происки тайного инвестора: Эксперты разгадали причину обрушения индекса Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи дважды резко снижался в день телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Произошедшее — дело рук тайного инвестора, выяснили эксперты РБК.

Источник: Life.ru

Вечером 18 марта индекс Мосбиржи два раза за короткое время уходил вниз более чем на 1%. Затем курс быстро вернулся на прежний уровень. Первое падение до 3227,47 пункта случилось в 18:17 по Москве, второе — в 19:45, сразу после завершения разговора Путина и Трампа. В это время индекс снизился до 3234,57 пункта.

Аналитики отмечают, что продажи в этот временной период шли по ключевым ликвидным акциям. Объём сделок по отдельным бумагам превышал обычные показатели примерно в десять раз В результате котировки крупных российских компаний упали на 6−10%. Эксперты предполагают, что обвал индекса мог быть спровоцирован действиями частного инвестора или инвестиционного фонда. Возможно, у этого игрока была инсайдерская информация.

Напомним, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 18 марта и продлился 2,5 часа. Главы двух государств в рамках беседы обсудили возможное прекращение военной помощи Украине.