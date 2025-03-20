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Пушков заявил, что Мерц производит «странное впечатление»

Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, производит на фоне политики США «все более странное впечатление». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Пушков считает, что «Мерца понесло».

Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, производит на фоне политики США «все более странное впечатление». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Будущий канцлер Германии совсем потерял берега. Он договорился до того, что Путин якобы “ведет войну против Европы”. И этим, мол, определяются главные обстоятельства, в которых находится Германия. На фоне политики США Мерц производит все более странное впечатление. Он, видимо, понятия не имеет, что такое настоящая, а не выдуманная им война. Как и депутаты бундестага, которые ему дружно аплодируют», — написал Пушков о выступлении Мерца.

Пушков также отметил, что в ФРГ стоит посмотреть видеохронику 1940-х годов. Это поможет депутатам вспомнить, что такое настоящая война, какие преступления совершил Третий Рейх в России, и чем война обернулась для Германии, которая ее развязала.

«Зачем Мерц говорит о “войне Путина против Европы”? Ответ очевиден: Мерц готовится воевать с Россией», — добавил парламентарий.

Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза, заявил после своего избрания о необходимости усиления оборонных способностей Европы и поддержания отношений с США. Его риторика и позиция в отношении России вызвали критику со стороны российских политиков.