Пушков заявил, что Мерц производит «странное впечатление»

«Будущий канцлер Германии совсем потерял берега. Он договорился до того, что Путин якобы “ведет войну против Европы”. И этим, мол, определяются главные обстоятельства, в которых находится Германия. На фоне политики США Мерц производит все более странное впечатление. Он, видимо, понятия не имеет, что такое настоящая, а не выдуманная им война. Как и депутаты бундестага, которые ему дружно аплодируют», — написал Пушков о выступлении Мерца.