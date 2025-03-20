Трамп заявил, что готов встретиться с Си Цзиньпином в июне

«Я бы не возражал…», — цитирует его РИА Новости.
В The Wall Street Journal ранее писали, что саммит Трампа и Си Цзиньпина может пройти в июне.
В SCMP отметили, что лидеры двух государств могут провести встречу в Китае.
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не возражает против проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в июне.
«Я бы не возражал…», — цитирует его РИА Новости.
В The Wall Street Journal ранее писали, что саммит Трампа и Си Цзиньпина может пройти в июне.
В SCMP отметили, что лидеры двух государств могут провести встречу в Китае.