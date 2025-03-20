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Трамп заявил, что готов встретиться с Си Цзиньпином в июне

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не возражает против проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в июне.

Источник: Reuters

«Я бы не возражал…», — цитирует его РИА Новости.

В The Wall Street Journal ранее писали, что саммит Трампа и Си Цзиньпина может пройти в июне.

В SCMP отметили, что лидеры двух государств могут провести встречу в Китае.