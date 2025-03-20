«Потерял берега»: Пушков приземлил будущего канцлера Германии, который собрался воевать с Россией

«Мерца понесло. Будущий канцлер Германии совсем потерял берега. Он договорился до того, что Путин якобы “ведёт войну против Европы”. И этим, мол, определяются главные обстоятельства, в которых находится Германия. На фоне политики США Мерц производит всё более странное впечатление», — возмутился Пушков.
По словам сенатора, Мерцу и аплодирующим ему депутатам Бундестага нужно пересмотреть видеохронику 1940-х годов, чтобы понять смысл слова «война» и вспомнить о преступлениях гитлеровцев в России. Также Пушков задался вопросом, почему будущий канцлер начал педалировать тему угрозы со стороны Москвы.
«Ответ очевиден: Мерц готовится воевать с Россией», — пришёл к выводу Пушков.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении развернуть гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками для «сдерживания России». Однако реализовать эти планы Париж сможет лишь к 2035 году.