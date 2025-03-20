Рубио: дата встречи Трампа и Си Цзиньпина пока не запланирована

Рубио также прокомментировал ситуацию с Панамским каналом, отметив, что китайское присутствие в этом стратегически важном водном пути стало очевидным. По его словам, китайские компании, базирующиеся в Гонконге, контролируют ключевые порты по обе стороны канала, и президент Трамп ясно дал понять, что Панамский канал не должен стать форпостом для китайцев.