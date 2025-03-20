Рубио: дата встречи Трампа и Си Цзиньпина пока не запланирована

Дата встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином пока не установлена. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Salem News Channel.
Рубио выразил уверенность, что встреча в конечном итоге состоится, хотя на данный момент ее дата не назначена.
Рубио также прокомментировал ситуацию с Панамским каналом, отметив, что китайское присутствие в этом стратегически важном водном пути стало очевидным. По его словам, китайские компании, базирующиеся в Гонконге, контролируют ключевые порты по обе стороны канала, и президент Трамп ясно дал понять, что Панамский канал не должен стать форпостом для китайцев.
«Мы не передавали его китайцам, мы передали его Панаме», — добавил он.
Ранее сообщалось, что китайские чиновники выступают против проведения встречи Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне, поскольку боятся ссоры между политиками. Также они опасаются, что встреча политиков в США может создать впечатление, будто бы китайский лидер готов пойти на уступки американскому президенту.