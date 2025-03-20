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Рубио: дата встречи Трампа и Си Цзиньпина пока не запланирована

Госсекретарь США уточнил, что встреча не была отменена.

Источник: Аргументы и факты

Дата встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином пока не установлена. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Salem News Channel.

Рубио выразил уверенность, что встреча в конечном итоге состоится, хотя на данный момент ее дата не назначена.

Рубио также прокомментировал ситуацию с Панамским каналом, отметив, что китайское присутствие в этом стратегически важном водном пути стало очевидным. По его словам, китайские компании, базирующиеся в Гонконге, контролируют ключевые порты по обе стороны канала, и президент Трамп ясно дал понять, что Панамский канал не должен стать форпостом для китайцев.

«Мы не передавали его китайцам, мы передали его Панаме», — добавил он.

Ранее сообщалось, что китайские чиновники выступают против проведения встречи Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне, поскольку боятся ссоры между политиками. Также они опасаются, что встреча политиков в США может создать впечатление, будто бы китайский лидер готов пойти на уступки американскому президенту.