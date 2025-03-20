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Зеленский назвал «Берлином» заморозку конфликта по линии соприкосновения

Украина не поддерживает заморозку боевых действий по линии соприкосновения, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

Зеленский отметил, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал ему, что не хочет появления на Украине множества городов, напоминающих Берлин времен «холодной войны». Украинский президент подчеркнул, что в случае заморозки боевых действий по линии соприкосновения, в половину таких городов не вернется проживавшее там население.

19 марта Зеленский после переговоров с Трампом заявил, что Украина готова к полноценному режиму прекращения ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Зеленский также заявил, что США предложили безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина приняла это предложение.

В тот же день украинский лидер перед разговором с Трампом выразил надежду на то, что США усилят санкционное давление на Россию.