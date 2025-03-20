Зеленский назвал «Берлином» заморозку конфликта по линии соприкосновения

Зеленский отметил, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал ему, что не хочет появления на Украине множества городов, напоминающих Берлин времен «холодной войны». Украинский президент подчеркнул, что в случае заморозки боевых действий по линии соприкосновения, в половину таких городов не вернется проживавшее там население.