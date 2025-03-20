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AP: Оттава ведёт переговоры с ЕС о снижении зависимости от США в обороне

В частности, речь идёт о приобретении «большего числа истребителей» в Европе.

Канадская сторона ведёт переговоры с ЕС о «снижении зависимости» от Соединённых Штатов в области обороны, пишет Associated Press.

Из публикации следует, что Оттава планирует отказаться от покупки у Вашингтона военных самолётов F-35.

В частности, речь идёт о приобретении «большего числа истребителей» у европейских государств.

«Канада ведёт переговоры с Евросоюзом о присоединении к усилиям ЕС по устранению зависимости от Соединённых Штатов в сфере безопасности с фокусом на закупку в Европе большего количества оборонного снаряжения, включая истребители», — говорится в публикации.

Кроме того, в материале сказано, что новый канадский премьер-министр Марк Карни поручил министру обороны Канады Биллу Блэру «пересмотреть закупку американских истребителей F-35».

Это связано с тем, что канадская сторона планирует выяснить «наличие у Оттавы других вариантов с учётом меняющейся обстановки».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Канаде «суждено» стать 51-м штатом Соединённых Штатов.