Зеленский: Конфликт не должен завершиться по линии фронта, иначе будет «Берлин»

«Я сказал президенту Трампу: “Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов?” — подчеркнул Зеленский в разговоре с журналистами.
Президент США понимает, что Киев никогда не признает российскими территории, перешедшие под контроль Москвы, добавил бывший артист.
Напомним, что телефонные переговоры Трампа и Зеленского состоялись 19 марта. Это их первый контакт после перепалки в Белом доме. В ходе разговора украинский политик согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России, а также обсудил судьбу Запорожской АЭС.