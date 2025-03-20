Зеленский: Конфликт не должен завершиться по линии фронта, иначе будет «Берлин»

Напомним, что телефонные переговоры Трампа и Зеленского состоялись 19 марта. Это их первый контакт после перепалки в Белом доме. В ходе разговора украинский политик согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России, а также обсудил судьбу Запорожской АЭС.