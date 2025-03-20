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«Мы можем это сделать»: Власти США не увидели проблем в приватизации украинских АЭС

Американские ведомства запросто могут взять под контроль атомные электростанции Украины, если это поспособствует прекращению боевых действий. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Life.ru

«Нет проблем, мы можем это сделать», — ответил глава Минэнерго на соответствующий вопрос.

Напомним, что Украина сейчас располагает всего тремя АЭС: Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской. Запорожская АЭС ныне является российской.

Президент США Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Зеленским эксплуатацию украинских АЭС в ходе недавних телефонных переговоров, предложив передать их под контроль американцев. Позже глава киевского режима рассказал СМИ Незалежной, якобы вёл речь лишь о российской АЭС в Энергодаре.