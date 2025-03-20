«Нет проблем, мы можем это сделать», — ответил глава Минэнерго на соответствующий вопрос.
Напомним, что Украина сейчас располагает всего тремя АЭС: Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской. Запорожская АЭС ныне является российской.
Президент США Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Зеленским эксплуатацию украинских АЭС в ходе недавних телефонных переговоров, предложив передать их под контроль американцев. Позже глава киевского режима рассказал СМИ Незалежной, якобы вёл речь лишь о российской АЭС в Энергодаре.