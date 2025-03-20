«Самое интересное, что это происходит без украинского цирка. Это главное», — отметил депутат Заксобрания Ульяновской области.
Он напомнил, что Трамп открыто называет конфликт развязанной Джо Байденом прокси-войной. Именно поэтому решать судьбу украинского кризиса должны лишь Москва и Вашингтон, тогда как Киеву остаётся лишь подчиняться распоряжениям из Штатов, констатировал Бут.
Напомним, что президенты России и США провели телефонные переговоры 18 марта, они продлились 2,5 часа. Часть этого времени политики посвятили обсуждению вопроса прекращения поставок оружия Киеву.