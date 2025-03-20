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Виктор Бут: «Украинский цирк» не играет роли в переговорах между Россией и США

В России и США идёт кропотливая работа по согласованию официальных позиций касательно урегулирования украинского конфликта. Новая американская администрация раскручивает нарратив о «токсичности» киевского режима и склоняет общество к мнению о необходимости прекращения «проекта Украина». Об этом в интервью Kp.ru заявил предприниматель Виктор Бут, комментируя недавние телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Источник: Life.ru

«Самое интересное, что это происходит без украинского цирка. Это главное», — отметил депутат Заксобрания Ульяновской области.

Он напомнил, что Трамп открыто называет конфликт развязанной Джо Байденом прокси-войной. Именно поэтому решать судьбу украинского кризиса должны лишь Москва и Вашингтон, тогда как Киеву остаётся лишь подчиняться распоряжениям из Штатов, констатировал Бут.

Напомним, что президенты России и США провели телефонные переговоры 18 марта, они продлились 2,5 часа. Часть этого времени политики посвятили обсуждению вопроса прекращения поставок оружия Киеву.