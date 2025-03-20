Виктор Бут: «Украинский цирк» не играет роли в переговорах между Россией и США

В России и США идёт кропотливая работа по согласованию официальных позиций касательно урегулирования украинского конфликта. Новая американская администрация раскручивает нарратив о «токсичности» киевского режима и склоняет общество к мнению о необходимости прекращения «проекта Украина». Об этом в интервью Kp.ru заявил предприниматель Виктор Бут, комментируя недавние телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.