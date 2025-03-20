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AP: Пентагон может сократить численность войск в Гуантанамо

Американские военнослужащие размещены в Гуантанамо для работы с задержанными мигрантами.

Минобороны Соединённых Штатов не исключает возможность сокращения численности войск, находящихся на военной базе в Гуантанамо, пишет Associated Press.

В материале сказано, что в настоящее время Пентагон «рассматривает соответствующие планы».

Американские военнослужащие размещены в Гуантанамо для работы с задержанными мигрантами, при этом «программа застопорилась» из-за юридических проблем. Задержанных мигрантов на базе сейчас нет.

«Военные рассматривают планы по сокращению численности американских войск, размещённых на военно-морской базе в заливе Гунатанамо на Кубе для работы с задержанными мигрантами, примерно вдвое, поскольку там нет задержанных, а программа застопорилась на фоне юридических проблем», — говорится в публикации.

По словам источников, на базе находятся около 900 военных. Численность войску могут сократить на 50 процентов.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал заняться вопросом миграции в стране и выдворить из неё нелегалов.

Ранее сообщалось, что на базу Гуантанамо из Соединённых Штатов вылетел первый самолёт с мигрантами.