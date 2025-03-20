AP: Пентагон может сократить численность войск в Гуантанамо

«Военные рассматривают планы по сокращению численности американских войск, размещённых на военно-морской базе в заливе Гунатанамо на Кубе для работы с задержанными мигрантами, примерно вдвое, поскольку там нет задержанных, а программа застопорилась на фоне юридических проблем», — говорится в публикации.