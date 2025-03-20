Президент Молдавии Майя Санду боится проведения проверки, касающейся расходования средств, выделенных ранее Кишинёву американскими властями, заявил бывший молдавский лидер Игорь Додон.
Политик считает, что именно этим объясняется решение главы республики пойти на конфликт с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа.
«Санду и члены PAS (партия “Действие и солидарность” — прим. ред.) боятся аудита со стороны американцев, которые, несомненно, потребуют отчёта о том, на что были потрачены деньги налогоплательщиков США. Именно поэтому власти Молдовы согласились следовать воинственной линии некоторых европейских лидеров», — написал экс-президент в своём Telegram-канале.
Додон также отметил, что нынешнее руководство страны выполняет волю европейских чиновников, которые заставляют вооружиться и спровоцировать новый конфликт в Европе.
Напомним, в декабре депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев в разговоре с aif.ru заявил, что Запад хочет получить дополнительный очаг напряжения вокруг России в Грузии или Приднестровье. Парламентарий выразил уверенность в том, что Майя Санду исполняет приказы западных лидеров.