Напомним, в декабре депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев в разговоре с aif.ru заявил, что Запад хочет получить дополнительный очаг напряжения вокруг России в Грузии или Приднестровье. Парламентарий выразил уверенность в том, что Майя Санду исполняет приказы западных лидеров.