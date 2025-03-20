Красноярский край расширяет сотрудничество с КНР

Открывая встречу, Михаил Котюков напомнил, что по решению президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина 2024−2025 годы объявлены годами культуры России и Китая. Красноярский край активно участвует во взаимном культурном обмене с регионами КНР.
Между территориями сильны и экономические связи. По итогам трёх кварталов 2024 года Китай является самым крупным внешнеэкономическим партнёром Красноярского края.
Предприятиями края осуществляются поставки на экспорт продукции химической, металлургической, лесной промышленности и сельского хозяйства. Красноярский край и регионы Китая также взаимодействуют в сферах спорта, туризма и образования.
«Китай и Россия сближаются. Вокруг нас всё может меняться, но мы остаёмся соседями, и мы должны наращивать взаимовыгодное сотрудничество. Наши страны играют важную роль на международной арене, и двустороннее сотрудничество помогает нам оставаться сильными. Россия очень важна для Китая, и, я думаю, Китай для вас тоже очень важен. Вместе мы сможем не упустить уже существующие возможности для сотрудничества и найти новые пространства для совместного развития», — сказал Ло Шисюн.
Одной из важных тем для расширения сотрудничества Михаил Котюков назвал проект создания центрально-евразийского транспортного коридора для транспортировки грузов. Согласно проекту грузы из Китая по железной дороге достигают реки Енисей, а дальше транспортируются Северным морским путём. Помимо логистики край готов развивать на своей территории и перерабатывающие производства для выпуска продукции высокой степени переработки, в том числе с участием китайских партнёров.
Генеральный консул отметил, что все предложения интересны китайской стороне. Он убеждён, что в стратегии развития Китая «Один пояс — один путь» сотрудничество с Красноярским краем может оказаться очень полезным.
Михаил Котюков отметил: «Пользуясь случаем, хочу пригласить китайских партнёров на все форумы, которые мы проводим. Это форум гостеприимства, это демографический форум, скоро начнётся исторический форум, в октябре — Всероссийский археологический съезд. Мы реализуем в крае масштабные гуманитарные проекты, и мы будем рады видеть представителей Китайской Народной Республики на этих наших мероприятиях. Китайская Народная Республика для нас — это стратегический партнёр. И, как у нас говорят, с хорошим другом любая дорога вдвое короче».