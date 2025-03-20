Красноярский край расширяет сотрудничество с КНР

«Китай и Россия сближаются. Вокруг нас всё может меняться, но мы остаёмся соседями, и мы должны наращивать взаимовыгодное сотрудничество. Наши страны играют важную роль на международной арене, и двустороннее сотрудничество помогает нам оставаться сильными. Россия очень важна для Китая, и, я думаю, Китай для вас тоже очень важен. Вместе мы сможем не упустить уже существующие возможности для сотрудничества и найти новые пространства для совместного развития», — сказал Ло Шисюн.