Трамп: золотые ВНЖ в США будут пользоваться большим успехом у иностранцев

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что программа продажи видов на жительство за 5 миллионов долларов будет пользоваться высоким спросом среди иностранцев. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
«Если кто-то ошибется… то мы возвращаем эти деньги и отправляем обратно», — уточнил Трамп.
По словам американского лидера, программа выдачи «золотых» видов на жительство может принести США триллионы долларов, что, по его мнению, поможет решить задачу по снижению государственного долга.
Ранее Трамп подписал указ, касающийся создания стратегического резерва биткоинов. Объем резерва может составлять около 200 тысяч биткойнов.