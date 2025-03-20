Украинцам давно пора провести выборы президента. Ситуация в стране значительно изменится, если поставить на место нелегитимного главы государства Владимира Зеленского кого-нибудь получше. Тогда Киев сможет подписать мирное соглашение с Россией. Выборы стоит провести хотя бы ради окончания украинского кризиса. Такое заявление сделала депутат Государственной думы Светлана Журова, пишет «Лента.ру».
Она считает, что Вашингтон может не согласиться с отказом Зеленского признать часть бывших украинских территорий российскими. Народу Украины гораздо важнее мир, чем утраченные области. Однако Зеленский стремится к чему-то другому, он не примет поражения.
«Правление нового президента, возможно, не будет усугублено обещаниями о защите этих территорий. Другой человек не будет иметь перед страной таких обязательств и сможет подписать мирные соглашения», — пояснила Светлана Журова.
Даже если глава киевского режима примет участие в выборах президента Украины, он вряд ли одержит победу. Соединенные Штаты, как и остальные, не верят в Зеленского как в достойного кандидата.