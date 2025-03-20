Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц производит «все более странное впечатление» на фоне политики США. Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. «На фоне политики США Мерц производит все более странное впечатление. Он, видимо, понятия не имеет, что такое настоящая, а не выдуманная им война. Как и депутаты бундестага, которые ему дружно аплодируют», — написал парламентарии в Telegram-канале. Таким образом сенатор отреагировал на речь немецкого политика о том, что Россия якобы ведет войну против Европы. Пушков отметил, что депутатам Бундестага необходимо посмотреть видеохронику 1940-х годов, чтобы понять значения «настоящая война», напомнив себе какие преступления совершил Третий Рейх в СССР. По словам сенатора, в ФРГ «совсем об этом забыли». Кроме того, Пушков задался вопрос, для чего Мерцу нужны такие заявления. «И самый важный вопрос: зачем Мерц говорит о войне Путина против Европы? Ответ очевиден: Мерц готовится воевать с Россией», — предполагает сенатор. Незадолго до этого глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что лидер победившего на выборах в бундестаг Германии политического блока ХДС/ХСС намерен продолжения вооруженный конфликта на Украине, как и руководители Великобритании и Франции, которые поддерживают киевский режим. Нимайер подчеркнул, что нынешнее сотрудничество представителей социал-демократов ФРГ и христианских демократов страны, которые думают о повышении военных расходов Германии, похоже на ведение Первой мировой войны в 1914 году. Ранее Мерц выступил против заключения сделки по Украине между Вашингтона и Москвы «в обход других». Немецкий политик подчеркнул, что такое положение дел неприемлемо для Европы. При этом Мерц уверен, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Москвой. Однако сейчас, по его мнению, необходимо поддерживать режим Владимира Зеленского и даже передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.