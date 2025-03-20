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Трамп заявил, что верит в достижение соглашения по Украине

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал разговоры с российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «очень хорошими» и заявил, что верит в достижение соглашения для «прекращения кровопролития».

Источник: AP 2024

«У нас были два очень хороших телефонных разговора, и я действительно верю, что будет достигнуто соглашение для того, чтобы мы могли остановить кровопролитие, которое происходит там», — заявил Трамп в интервью порталу Breitbart.

Во вторник Трамп сообщил, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с Путиным.

Президенты России и США провели во вторник телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.