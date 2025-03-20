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Белый дом опубликовал поздравление с Наурызом

На сайте Белого дома США появилось поздравление с Наурызом. Пресс-служба президента США отмечает вклад персидского народа и поздравляет всех, кто празднует Наурыз, передает NUR.KZ.

Публикация появилась на официальном сайте Белого дома. Пресс-служба Белого дома от лица президента передает самые теплые пожелания «всем тем, кто в Соединенных Штатах и ​​во всем мире отмечает древний праздник Наурыз».

«Наурыз — радостное событие для персидского народа, знаменующее начало весны и персидского Нового года. Эта давняя традиция представляет собой время для размышлений о благословениях предыдущего года и подготовки к предстоящей весне, с обновленным духом оптимизма. Персидский народ с его яркой культурой и исключительными талантами в таких областях, как математика, наука, юриспруденция, технологии и искусство, вносит большой неотъемлемый вклад в общество. От имени Соединенных Штатов я выражаю свои самые добрые пожелания в связи с радостным праздником», — говорится в публикации.