Белый дом опубликовал поздравление с Наурызом

«Наурыз — радостное событие для персидского народа, знаменующее начало весны и персидского Нового года. Эта давняя традиция представляет собой время для размышлений о благословениях предыдущего года и подготовки к предстоящей весне, с обновленным духом оптимизма. Персидский народ с его яркой культурой и исключительными талантами в таких областях, как математика, наука, юриспруденция, технологии и искусство, вносит большой неотъемлемый вклад в общество. От имени Соединенных Штатов я выражаю свои самые добрые пожелания в связи с радостным праздником», — говорится в публикации.