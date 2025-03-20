Наливайки станут нежилыми

В петербургском парламенте подготовили законопроект, который меняет правила реализации крепких и слабоалкогольных напитков в заведениях общественного питания, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях. Депутаты предлагают внести поправки в городской закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге».
Согласно законопроекту (есть в распоряжении «Ъ-СПб») продажа алкоголя в местах общепита, которые находятся на первых этажах жилых домов, в том числе пивных напитков на розлив в тару, будет запрещена с 22:00 до 11:00. В Петербурге такие же ограничения установления для продажи алкоголя в розничных магазинах. Исключения сделаны для новогодней ночи.
Нововведения не коснутся только заведения, которые будут соответствовать критериям «ресторана». Их депутаты намерены прописать в будущем законе. Так, «ресторан» должен иметь отдельный вход со стороны фасада дома, то есть со стороны проезжей части; зал обслуживания с сидячими местами; отдельные туалетные комнаты для персонала и посетителей; кухню и не менее пяти сотрудников в штате.
Региональные власти получили право самостоятельно регулировать время продажи алкоголя во всех заведениях, кроме ресторанов, после внесения изменений в 171-ФЗ. В Ленинградской области соответствующие изменения приняли в 2024 году: новые правила действуют в регионе с 1 сентября.
Обсуждение городского законопроекта, регламентирующего реализацию алкоголя, началось в Заксобрании Петербурга еще в марте 2024 года. Депутаты, жители города, представители Смольного, бизнеса и общественных организаций активно обсуждали временные ограничения на многочисленных рабочих группах. На встречах в Белом зале Мариинского дворца владельцы баров выступали против введения запретов на реализацию градусодержащих напитков в заведениях в ночное время.
Владелец бара «Бакунин» и основатель движения «Союз независимых рестораторов Санкт-Петербурга» Александр Романенко ранее заявлял «Ъ-СПб», что запреты приведут к закрытию десятка баров и других питейных заведений, но не избавят петербуржцев от шумных компаний под окнами жилых домов.
На рабочих группах звучали предложения ввести разные временные ограничения для районов, учитывая популярность баров в центре Петербурга, а также установить переходный период на один год с временным ограничением с 03:00 до 07:00.
В итоговом законопроекте временные ограничения будут едиными для всех 18 районов города. Однако в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах запреты начнут действовать с 1 декабря 2025 года. Во всех остальных районах — с 1 сентября 2025 года.
«В центре больше всего заведений, надо им дать возможность перестроиться», — комментирует руководитель рабочей группы, депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок.
Кроме того, законопроект вводит запрет на продажу алкогольной продукции, в том числе пива, сидра, пуаре и медовухи, в заведениях, которые работают по двум лицензиям — магазина и общепита, но имеют общий зал обслуживания посетителей. Под такое определение попадает сеть «РосАл», точки которой в дневное время работает как магазин, а в ночное — как бар.
В понедельник, 24 марта, итоговый законопроект представят на рабочей группе.
По данным генерального директора Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, в Петербурге около 3,2 тыс. объектов общественного питания с лицензией на розничную продажу алкоголя, из которых 80% находятся в МКД. «Какое количество попадет под новые правила — непонятно. Заведения, которые не подпадают под критерии “ресторана”, потеряют до 50% выручки. Большая часть этих предприятий, следовательно, покинет рынок. Перестроить бары под рестораны большинство заведений не сможет. По моим скромным оценкам, до 1000 объектов общественного питания закроется», — комментирует господин Черниговский. По его мнению, ограничительные меры поспособствуют росту нелегального оборота алкоголя. Клуб профессионалов алкогольного рынка предлагает отложить рассмотрение законопроекта до 2026 года, «чтобы провести объективный социально-экономический анализ последствий».
Кроме того, регионы, по мнению Максима Черниговского, не могут самостоятельно прописывать критерии «ресторана». Денис Четырбок в ответ заявляет, что никаких ограничений для установки параметров нет.
По словам господина Четырбока, более 50% заведений попадет под критерии «ресторана», следовательно, их ограничения не затронут. «Под закон попадут такие заведения, как “РосАл” и наливайки. Там нет туалетов, нет посадочных мест, нет кухни. Это как раз то, против чего выступают жители и против чего направлен закон», — заключает парламентарий.