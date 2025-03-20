Наливайки станут нежилыми

По данным генерального директора Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, в Петербурге около 3,2 тыс. объектов общественного питания с лицензией на розничную продажу алкоголя, из которых 80% находятся в МКД. «Какое количество попадет под новые правила — непонятно. Заведения, которые не подпадают под критерии “ресторана”, потеряют до 50% выручки. Большая часть этих предприятий, следовательно, покинет рынок. Перестроить бары под рестораны большинство заведений не сможет. По моим скромным оценкам, до 1000 объектов общественного питания закроется», — комментирует господин Черниговский. По его мнению, ограничительные меры поспособствуют росту нелегального оборота алкоголя. Клуб профессионалов алкогольного рынка предлагает отложить рассмотрение законопроекта до 2026 года, «чтобы провести объективный социально-экономический анализ последствий».