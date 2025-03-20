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Лукашенко заявил о готовности к углублению политического диалога и сотрудничества с Тунисом

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туниса Каиса Саида с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

«Республика Беларусь рассматривает вашу страну в качестве важного партнера в Северной Африке и готова к углублению политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Минск и Тунис заинтересованы в построении справедливого многополярного мира, основанного на принципах неизменного уважения и равноправия. В этой связи подчеркиваю значимость взаимной поддержки на площадках ООН, Движения неприсоединения и БРИКС», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что дружественные отношения между народами обеих стран будут и в дальнейшем укрепляться, способствовать активизации всего спектра двусторонних контактов.

Александр Лукашенко пожелал Каису Саиду и его близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, а жителям Туниса — мира и процветания.