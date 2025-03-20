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Токаев созвал очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана

Мероприятие пройдет 23—24 апреля 2025 года.

Источник: Акорда

АСТАНА, 20 мар — Sputnik. Токаев созвал очередную XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Акорда.

Она состоится 23—24 апреля 2025 года в Астане.

На прошлой сессии в 2024 году Токаев поднимал вопросы единства, согласия и социального характера. Тогда повестка была обозначена как «Единство. Созидание. Прогресс».

Выступая на сессии, президент Казахстана подчеркнул важность формирования в обществе атмосферы нетерпимости к любым проявлениям этнической исключительности и обособленности, тем более к провокациям и попыткам дискриминации граждан на языковой, этнической религиозной или культурной почве.