Токаев созвал очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана

АСТАНА, 20 мар — Sputnik. Токаев созвал очередную XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Акорда.
Она состоится
На прошлой сессии в 2024 году Токаев поднимал вопросы единства, согласия и социального характера. Тогда повестка была обозначена как «Единство. Созидание. Прогресс».
Выступая на сессии, президент Казахстана подчеркнул важность формирования в обществе атмосферы нетерпимости к любым проявлениям этнической исключительности и обособленности, тем более к провокациям и попыткам дискриминации граждан на языковой, этнической религиозной или культурной почве.