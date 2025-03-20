Токаев созвал очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана

Выступая на сессии, президент Казахстана подчеркнул важность формирования в обществе атмосферы нетерпимости к любым проявлениям этнической исключительности и обособленности, тем более к провокациям и попыткам дискриминации граждан на языковой, этнической религиозной или культурной почве.