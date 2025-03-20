Глава Башкирии Радий Хабиров отмечает свой 61 день рождения. С самого утра 20 марта чиновники и видные деятели республики поздравляют главу Башкирии с днем рождения.
Одними из первых в соцсетях поздравления опубликовали депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов, глава Администрации Буздякского района Ильнур Игдиев, мэр Уфы Ратмир Мавлиев и вице-премьер Ирек Сагитов, а также другие главы районов.
«Я благодарен судьбе, что наша республика заслужила такого руководителя, с которым она преуспевает и развивается. Трудно представить человека, с кем Башкортостан оказывал бы такую мощную поддержку специальной военной операции, ее участникам и членам семей. Объединить людей для достижения главной цели, победы — не это ли главное качество лидера?», — написал в поздравительной публикации Гильмутдинов в 6 утра.
Ратмир Мавлиев по сложившейся уже традиции разместил видеоролик, где песню «С днем рождения» поют дети и общественные деятели, спортсмены и представители культуры.
Напомним, Радий Хабиров родился 20 марта 1964 года в д. Сайраново Ишимбайского района Башкирской АССР. В 1989 году окончил юридический факультет Башкирского государственного университета, в 1994 году — магистратуру университета Билькент (Турция). Преподавал в БашГУ, был директором Института права Башкирского государственного университета. С 2003 года работает на госслужбе. Был руководителем администрации президента РБ, работал в Управлении президента РФ. С 11 октября 2018 года возглавляет Башкирию. Радий Хабиров женат, у него четверо детей.