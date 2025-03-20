Глава Башкирии Радий Хабиров отмечает свой 61 день рождения

Напомним, Радий Хабиров родился 20 марта 1964 года в д. Сайраново Ишимбайского района Башкирской АССР. В 1989 году окончил юридический факультет Башкирского государственного университета, в 1994 году — магистратуру университета Билькент (Турция). Преподавал в БашГУ, был директором Института права Башкирского государственного университета. С 2003 года работает на госслужбе. Был руководителем администрации президента РБ, работал в Управлении президента РФ. С 11 октября 2018 года возглавляет Башкирию. Радий Хабиров женат, у него четверо детей.