«Ъ»: начальник радиотехнической службы ВМФ арестован по делу о взятке

Как установили следователи, сумма, с которой взяли Лопатиева, являлась частью взятки в 8 млн руб., которую капитан, по версии обвинения, требовал за покровительство при исполнении контракта с Минобороны. Следствие полагает, что Лопатиев мог использовать свое положение для упрощения административных процедур и содействия в решении вопросов, связанных с исполнением контракта.