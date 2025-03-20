Лондон отверг остановку поставок оружия Украине на время перемирия

По словам источников агентства, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 13 марта назвал это обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня. Кремль 18 марта после телефонных переговоров Путина с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил, что «ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву».