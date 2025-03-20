Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лондон отверг остановку поставок оружия Украине на время перемирия

Лондон не будет приостанавливать поставки оружия Украине на время возможного перемирия, заявили на Даунинг-стрит. В Кремль назвал ключевым условием для работы по урегулированию полное прекращение иностранной военной помощи Киеву.

Источник: РИА "Новости"

Правительство Великобритании не намерено приостанавливать поставки оружия Киеву на время возможного перемирия, заявил пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера Дэйв Парес. Его цитирует Bloomberg.

«Мы всегда будем продолжать поддерживать Украину в военном отношении», — сказал он журналистам в Лондоне.

Парес добавил, что это применимо «во всех сценариях», когда его спросили, допускает ли Лондон прекращение военной помощи Киеву по требованию России.

О том, что Великобритания не изменила позиции и намерена продолжать поставлять Украине вооружение, несмотря на переговоры о возможном прекращении огня, также пишет The Telegraph в X.

Bloomberg ранее сообщал со ссылкой на «осведомленные источники», что Россия потребовала приостановить все поставки оружия на Украину на время 30-дневного прекращения огня, которое предложили Вашингтон и Киев по итогам переговоров в Джидде.

По словам источников агентства, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 13 марта назвал это обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня. Кремль 18 марта после телефонных переговоров Путина с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил, что «ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву».

Евросоюз, как и Великобритания, решил не прекращать поставки оружия Украине. Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми говорил, что Лондон и ЕС ведут переговоры об ускорении поставок оружия Украине перед возможным перемирием. США приостанавливали военную помощь Киеву в начале марта, но позднее возобновили ее.

Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Кремле не раз заявляли, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.