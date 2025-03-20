На вице-премьеров правительства Башкирии возложили новые обязанности.

Внесены изменения в распоряжение Главы Башкирии от 12 февраля 2025 года о распределении обязанностей в республиканском правительстве. Как следует из текста нового распоряжения от 18 марта, Глава Башкирии Радий Хабиров будет курировать деятельность недавно образованного госкомитета по науке и высшему образованию. Кроме того, как и в прежней редакции, он курирует деятельность министерств финансов, молодежной политики (ранее — госкомитета), Агентства по печати и СМИ РБ.
Обязанности первого вице-премьера правительства Урала Кильсенбаева дополнены ведением проекта «Атайсал» и кураторством создания Евразийского музея кочевых цивилизаций. Кроме того, на него возложены координация и контроль капремонта школ республики.
Первый вице-премьер Рустам Муратов дополнительно будет курировать деятельность управления ФАС по Башкирии (ранее этим занимался вице-премьер Рустем Газизов).
Заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов в дополнение к своим обязанностям будет организовывать внедрение клиентоцентричного подхода в госуправление в рамках реализации федерального проекта «Государство для людей».
Вице-премьер и министр спорта Руслан Хабибов дополнительно будет заниматься вопросами совершенствования миграционной политики.
Вице-премьер и министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев будет координировать развитие ОЭЗ «Алга».