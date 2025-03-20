На вице-премьеров правительства Башкирии возложили новые обязанности.

Внесены изменения в распоряжение Главы Башкирии от 12 февраля 2025 года о распределении обязанностей в республиканском правительстве. Как следует из текста нового распоряжения от 18 марта, Глава Башкирии Радий Хабиров будет курировать деятельность недавно образованного госкомитета по науке и высшему образованию. Кроме того, как и в прежней редакции, он курирует деятельность министерств финансов, молодежной политики (ранее — госкомитета), Агентства по печати и СМИ РБ.