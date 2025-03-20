Россию ночью атаковали 132 беспилотника ВСУ. Военная операция, день 1121-й

«Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения Кроме того, оказался поврежден кислородный трубопровод. По оценке специалистов, ремонтные работы также удастся завершить в течение дня. На оказании медицинской помощи это не скажется», — написал он.