Россию ночью атаковали 132 беспилотника ВСУ. Военная операция, день 1121-й

08:35 СК проведет расследование по факту атаки ВСУ на Саратовскую область.
«Следственный комитет Российской Федерации установит детали произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», — сообщили в пресс-службе ведомства.
08:33 Энгельсская городская клиническая больница № 1 прекратила прием пациентов после атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения Кроме того, оказался поврежден кислородный трубопровод. По оценке специалистов, ремонтные работы также удастся завершить в течение дня. На оказании медицинской помощи это не скажется», — написал он.
08:30.
08:25 Занятия в школах Энгельса пройдут сегодня в дистанционном режиме, заявил губернатор Роман Бусаргин. В результате атаки БПЛА в городе частично выбило окна в двух детских садах и школе.
«Детей в учреждениях в этот момент не было. Среди сотрудников пострадавших нет», — уточнил глава Саратовской области.
08:23 Воздушную опасность объявили в Крыму, следует из сообщений в официальном приложении МЧС России.
08:21 ❗️ Саратов и Энгельс сегодня подверглись самой массированной атаке БПЛА за все время, заявил губернатор Роман Бусаргин.
«Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий. Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер», — написал глава Саратовской области.
08:19 «Принудительная мобилизация» на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
08:17 Пострадавшая в результате атаки БПЛА в Энгельсе женщина находится в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений, в которых выбило окна в результате атаки БПЛА. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения», — уточнил он.
08:15 ❗️ В результате атаки украинского БПЛА частично выбило окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, медики оказывают ей помощь, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Позже в больницу обратился еще один пострадавший житель Энгельса.
08:12.
08:10 Работу аэропортов в Самаре и Саратове ввели ограничили, сообщили в Росавиации.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — уточнили в ведомстве.
08:05 ⚡️ Средства ПВО уничтожили 132 беспилотника ВСУ минувшей ночью, сообщило Минобороны. Над Саратовской областью сбили 54 аппарата, над Воронежской областью 40 БПЛА, 22 дрона уничтожили над Белгородской областью, девять — над Ростовской, по три — над Курской областью и Крымом, еще один — в Липецкой области.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1121-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.