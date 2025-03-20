В свердловском заксобрании объяснили, почему нельзя запретить езду на самокатах

«Мы можем все запретить, но кто будет контролировать этот вопрос? Чтобы это делали в МВД, должно быть обязательно соглашение у нас непосредственно с нашим правительством. Я считаю, что у жителей всегда есть право на референдум, но самокаты — это не вопрос местного значения, он относится к федеральному уровню», — сказал депутат.